Nächster „Kollaps“: Flick wirkt ohne tauglichen EM-Kompass

Flicks Intention bei diesem Vergleich war: Keine Panik! Es ist noch genug Zeit! Er stecke mit seinem Team mitten in einem Prozess. „Wir wissen, dass eine Menge an Arbeit vor uns liegt. Ich bin wirklich überzeugt von der Mannschaft. In Ansätzen können wir einen guten Fußball spielen. Wir müssen am Ergebnis arbeiten, am besten, indem wir die Spiele gewinnen.“