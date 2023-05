Nächster Titel-Schock für die Bayern - Zäsur steht bevor

„Es ist vorbei, wenn der Schiedsrichter unser Spiel am kommenden Samstag in Köln abgepfiffen hat“, raffte sich der ehemalige Torwart-Titan Kahn nach dem mutmaßlichen Titel-K.o. zu einer trotzigen Durchhalteparole auf, dass es doch noch eine große Meisterparty in Rot und Weiß am 28. Mai auf dem Münchner Marienplatz geben könnte. Doch schon jetzt hat er die Gewissheit, dass die zum Tag der Entscheidung erkorene Aufsichtsratssitzung zwei Tage danach höchst ungemütlich werden wird. Selbst in einem wundersamen Last-Minute-Titelfall. Bayern muss am kommenden Samstag zum 1. FC Köln, der BVB empfängt den FSV Mainz 05 und hat alles in der eigenen Hand.