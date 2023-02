Nagelsmann-Anspannung vor Messi-Duell: „So reicht es nicht“

Der Ärger über die Aufführung seines eigenen Star-Ensembles vor dem PSG-Highlight war dem 35-Jährigen schon in der Halbzeitpause anzumerken gewesen, als sein Kabinenbesuch Speeddating-Charakter hatte. „Wir haben ein paar andere Dinge besprochen, das war aber in 1:30 Minuten abgetan“, sagte Nagelsmann. Er hockte sich wenig später alleine auf die Trainerbank und schaute sich „ein paar Szenen“ auf dem iPad an. Ob er da noch wichtige Erkenntnisse vor der Reise an diesem Montag in Frankreichs Hauptstadt gewann?