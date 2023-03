Nagelsmann appelliert an Bayern-Stars - Lob für Stanisic

Was der Erfolg gegen PSG für die weiteren Aufgaben bringe, „wird der weitere Weg der Saison zeigen. Ich hoffe, viel Selbstvertrauen“, sagte Nagelsmann. Wenn man die Eigenschaften wie gegen Paris zeige, „dann sind wir sehr schwer zu schlagen“. Anderseits müsse man eben auch zittern, wenn das nicht gelingt. Wenn man „nur zocken“ wolle, werde es auch in der Bundesliga schwer. Dort ist an diesem Samstag der FC Augsburg der nächste Gegner.