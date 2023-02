Nagelsmann braucht Ruhe im Team: Siege stehen „über allem“

Immerhin gelang es Trainer und Spielern in Wolfsburg, den Fokus während der 90 Minuten auf den Fußball zu richten. „Der Sieg steht über allem, mit allem, was so war und ist“, sagte Nagelsmann erleichtert. Es sei gelungen, „unsere Arbeit zu machen auf dem Platz“, betonte Leon Goretzka am Vorabend seines 28. Geburtstages am Montag. „Am Ende des Tages müssen wir uns auf das Sportliche konzentrieren“, äußerte auch Joshua Kimmich.