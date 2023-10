Nagelsmann entfacht in Teamsitzung „Spaß auf mehr“

Die DFB-Auswahl soll am Dienstagnachmittag (Ortszeit) erstmals auf dem Gelände des Footballteams der New England Patriots trainieren. Am Samstag (21.00 Uhr/RTL) trifft sie in Hartford auf die US-Auswahl. Drei Tage später (Ortszeit) ist Mexiko in Philadelphia der Gegner. „Wir wollen diese beiden Spiele nutzen, auch wenn sie in bisschen weiter weg sind von der Heimat, um uns einzuspielen, um für ein gutes Gefühl für uns zu sorgen, mit der Hoffnung, dass sich das auf alle in Deutschland überträgt“, sagte Gosens. „Wir wollen hier zwei richtig geile Länderspiele machen.“