Nagelsmann für Matthäus der Bundesliga-Primus

Bei seinem Trainer-Ranking hat Experte Lothar Matthäus dem neuen Bayern-Coach Julian Nagelsmann (l) mit einer Eins bewertet. Foto: Sven Hoppe/dpa (Bild: dpa) (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Für Lothar Matthäus macht Julian Nagelsmann beim FC Bayern München momentan fast alles richtig. Für den TV-Sender Sky hat der Rekordnationalspieler den Start von acht Trainern bei ihren neuen Clubs bewertet und dem 34 Jahre alten Bayern-Coach eine glatte Eins gegeben.

«Julian war clever genug, beim FC Bayern nicht gleich alles auf den Kopf stellen zu wollen. Das ist auch überhaupt nicht nötig, jedoch machen dies einige zu Beginn gerne, um ein Zeichen zu setzen. Nicht so Julian. Er hat sich das alles in Ruhe angeschaut und nur ein paar Kleinigkeiten verändert», schrieb der 60 Jahre alte Matthäus über den Trainer des Bundesliga-Tabellenführers.

Zensuren für Trainer

Mit einer 1,5 bewertete der Ex-Nationalspieler Steffen Baumgart vom 1. FC Köln. Gerardo Seoane von Bayer Leverkusen bekam genau wie Mark van Bommel vom VfL Wolfsburg von Matthäus eine glatte Zwei. Marco Rose von Borussia Dortmund wurde mit einer 2,5 bewertet. Mit einer Vier wurden Jesse Marsch von RB Leipzig und Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt bewertet.

Borussia Mönchengladbachs Trainer Addi Hütter liegt mit der Note 4,5 am Ende der Matthäus-Rangliste. «Bei aller Sympathie und größter Wertschätzung für Adi Hütter und Borussia Mönchengladbach: Was die Borussia und ihr Trainer bisher bieten, ist absolut nicht Gladbach-like. Das, wofür der Klub steht, wird total vermisst. Begeisternder Offensiv-Fußball, viele herausgespielte Chancen, Tore, Tempo, Leidenschaft. Von alledem ist bisher so gut wie nichts zu sehen. Ergebnis: Platz 16», schrieb Matthäus.

© dpa-infocom, dpa:210920-99-293336/3