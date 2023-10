Nagelsmann: Mexiko andere Aufgabe - Hummels denkt an 2018

Für Julian Nagelsmann sind das alles Geschichten von gestern. Der Bundestrainer will den flotten Start in seine DFB-Ära beim 3:1 gegen die USA nun im Lincoln Financial Field von Philadelphia fortschreiben. Dass Mexiko stärker einzuschätzen ist, als die flinken, aber zu harmlosen US-Boys, weiß der 36-Jährige. „Sie sind eine andere Mannschaft als die USA. Sie spielen ein bisschen schneller in die Tiefe, die Bewegungen sind schneller. Es ist eine andere Struktur und ein anderes Spiel. Aber das ist gut, wenn wir gegen zwei unterschiedliche Gegner spielen“, sagte Nagelsmann.