Nationalspielerin Huth spricht über künstliche Befruchtung

Frankfurt/Main (dpa) - . Fußball-Nationalspielerin Svenja Huth und ihre Ehefrau Laura erwarten nach der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland erstmals Nachwuchs. Die 32 Jahre alte Olympiasiegerin vom VfL Wolfsburg spricht in der zweiten Staffel der TV-Dokumentation „Born for this“, die das ZDF vom 15. Juli an zeigt, ausführlich über die künstliche Befruchtung, die sie in Spanien haben durchführen lassen.