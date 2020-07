NBA-Star LeBron James durch Sprüche über ihn motiviert

LeBron James hat sich nach seinem Wechsel zu den Los Angeles Lakers auch durch Sprüche und Debatten um seine Leistungsfähigkeit motiviert. Foto: Mark J. Terrill/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Mark J. Terrill/AP/dpa)

Orlando - LeBron James hat sich nach seinem Wechsel zu den Los Angeles Lakers auch durch Sprüche und Debatten um seine Leistungsfähigkeit motiviert.

«Es gab eine Menge Gerede nach dem Motto: LeBron kann das im Osten, aber wie sieht es aus, wenn er im Westen spielt? Das hab ich alles gehört», sagte der 35 Jahre alte Basketball-Profi vor dem ersten Testspiel der NBA am Donnerstag (Ortszeit) gegen die Dallas Mavericks. «Unser Team jetzt an der Spitze der Western Conference zu haben und zu spielen, wie wir gespielt haben und wie ich gespielt habe, das war definitiv ein gutes Gefühl.»

James hatte in seiner Karriere vor Los Angeles für die Cleveland Cavaliers und die Miami Heat gespielt und bislang drei NBA-Titel geholt. Beide Mannschaften spielen in der Eastern Conference der stärksten Liga der Welt. Die Lakers sind in der Western Conference und dort vor der Saisonfortsetzung auf Platz eins mit fünf Siegen Vorsprung auf die Los Angeles Clippers.

