2 min

Nervenkampf Bundesliga-Aufstieg: Diesmal legt Schalke vor

Im Aufstiegskampf der 2. Liga geht es so eng zu, dass die Psychologie eine Rolle spielt. Und es hat offenbar Einfluss, an welchem Wochentag die Vereine spielen. Zumindest verspürt Schalke das so.

Von dpa