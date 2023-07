Neue DFL-Geschäftsführer: „Es gibt keine Warmlaufphase“

Frankfurt/Main (dpa) - . Die beiden neuen Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga sehen sich sofort unter Druck. „Es gibt keine Warmlaufphase“, sagte am Donnerstag in Frankfurt Marc Lenz, der zu Beginn des Monats gemeinsam mit Steffen Merkel die Führung der DFL übernommen hat. „Es mangelt uns nicht an Aufgaben“, sagte Merkel.