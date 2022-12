Neuendorf: Krisensitzung mit Flick, Bierhoff und Watzke

DFB-Präsident Bernd Neuendorf (l) gibt am Flughafen in Doha ein Statement. (© Tom Weller/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Doha (dpa) - - DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat nach dem WM-Aus in Katar für die kommende Woche eine Krisensitzung mit Bundestrainer Hansi Flick, Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke angekündigt.

„Meine Erwartung an die sportliche Leitung ist, dass sie zu diesem Treffen eine erste Analyse vornimmt, eine sportliche Analyse dieses Turniers, dass sie aber auch Perspektiven entwickelt für die Zeit nach dem Turnier mit Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land“, sagte Neuendorf am Flughafen in Doha.

Die DFB-Auswahl war am Vortag trotz eines 4:2 gegen Costa Rica in der WM-Vorrunde gescheitert. Neuendorf, der seit März im Amt ist, sprach von einer „herben Enttäuschung“, das zweite Vorrunden-Aus nach der WM vor viereinhalb Jahren in Russland schmerze „außerordentlich“. Die klare Erklärung der sportlichen Leitung um Bundestrainer Hansi Flick sei die „klare Anforderung, der Anspruch“ der Verbandsspitze „in dieser Situation“. Die Analyse müsse auch die Entwicklung der Nationalmannschaft, „unseres Fußballs seit 2018, seit der letzten WM“ umfassen.