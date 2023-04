Neuendorf: Nach Watzke-Aussagen weiter „seriöse“ Gespräche

„Wir hatten nach diesem Interview ein sehr gutes Gespräch, einen sehr guten Austausch“, sagte Neuendorf (61) der Deutschen Presse-Agentur. „Das werden wir jetzt fortführen und weiter seriös an Lösungen arbeiten.“ Beide Funktionäre werden an diesem Mittwoch beim Kongress der Europäischen Fußball-Union in Lissabon in internationale Spitzenämter gewählt.