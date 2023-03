Neuendorf über Infantino: „Müssen ihn an Taten messen“

Eine Entscheidung will das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zeitnah vor dem Kongress des Weltverbandes FIFA am 16. März in Ruanda treffen. Dass Infantino zuletzt angekündigt hatte, auf seine Kritiker zugehen und auf Dialog setzen zu wollen, „habe ich gerne gelesen und gehört, denn das ist auch mein Ansatz“, sagte Neuendorf: „Ich habe kein Interesse daran, ihn persönlich zu attackieren.“ In der Sache sei er aber „an vielen Stellen nicht einer Meinung“ mit dem Schweizer.