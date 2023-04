Neuendorfs FIFA-Ziele: Transparenz und respektvoller Umgang

„Wir sind einer der großen Verbände, natürlich wird genau beobachtet, wie sich der DFB in den internationalen Gremien aufstellt“, sagte Neuendorf. „Das haben wir in den letzten Wochen gespürt. Wir waren Ansprechpartner für viele Repräsentanten anderer Nationalverbände, die sich gemeldet haben, die über die Lage sprechen wollten. Vielen ist wichtig, dass der DFB in diesen Gremien vertreten ist.“