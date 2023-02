Neuer schließt Rücktritt aus Nationalmannschaft aus

Nicht nur um seine Zukunft, auch um die jüngste Vergangenheit kreisten Neuers Gedanken in den bisherigen, fußballfreien Wochen: unter anderem um die verkorkste WM in Katar samt all ihrer Randnotizen. „Politische Dinge haben eine Gewichtung gehabt, die es so für uns als Sportler noch nie gab. Mit der Anreise hatten wir einen Klotz am Bein“, erinnerte sich Neuer und beklagte mangelnde Unterstützung durch den DFB in der Debatte um die „One Love“-Binde: „Im Endeffekt hätte uns sicher eine klarere Ansage geholfen.“