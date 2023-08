Neuer trainiert wieder im Torhüter-Team

Erstmals seit mehreren Tagen stand auch der wechselwillige Franzose Benjamin Pavard wieder mit seinen Kollegen auf dem Rasen. Der Weltmeister von 2018 fehlte zuletzt wegen „Bauchschmerzen und Rückenbeschwerden“, wie Dreesen berichtete. Der sowohl als Innen- als auch rechter Außenverteidiger einsetzbare Pavard will die Münchner bis zum Ende der Transferperiode am Freitag unbedingt in Richtung Inter Mailand verlassen. Dreesen äußerte sich zuversichtlich, „dass wir die Thematik noch in diesem Transferfenster werden abschließen können“. Medienberichten zufolge soll Trevoh Chalobah vom FC Chelsea ein heißer Kandidat auf Pavards Nachfolge sein.