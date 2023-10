Neues Fluor-Verbot greift: Mowinckel disqualifiziert

Sie versuche natürlich, nicht zu schummeln und sei sicher, dass es einen Fehler gegeben habe, sagte Mowinckel dem norwegischen Fernsehsender TV2. Der „Worst Case“ und ein „Desaster“ sei das, sagte der ratlose Rennsportleiter Rainer Salzgeber von ihrem Ausrüster Head. Der Servicemann habe die Skier in exakt dem gleichen Zustand zwei Tage zuvor von der Fis kontrollieren lassen und dabei sei noch alles in Ordnung gewesen, so der 56-Jährige.