Neuseeland und Australien gewinnen WM-Eröffnungsspiele

Die Matildas aus Australien setzten sich in Sydney mit 1:0 (0:0) gegen Irland durch. Stephanie Catley traf in der 52. Minute per Foulelfmeter vor 75.784 Zuschauern. Verzichten musste Nationaltrainer Tony Gustavsson auf Starspielerin Sam Kerr, die wegen einer Wadenverletzung vorerst verletzt ausfällt. Die weiteren Vorrundengegner der Gruppe B lauten Nigeria und Kanada.