„Niemals aufgeben“: Kroatiens irre Serie bei Turnieren

„Jetzt müssen wir dieses Spiel so schnell wie möglich vergessen, obwohl wir vielleicht die beste Mannschaft des Turniers geschlagen haben. Wir haben nur vier Tage, wir dürfen nicht viel Energie auf das Feiern verschwenden“, sagte der ehemalige Bayern-Profi Ivan Perisic. Im Halbfinale am Dienstag (20.00 Uhr) geht es in Lusail gegen Argentinien und Lionel Messi. 2018 besiegte man die Südamerikaner in der WM-Vorrunde noch klar mit 3:0.