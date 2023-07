Nigeria bei Fußball-WM auf Kurs, Top-Nationen müssen zittern

In Brisbane hatte Emily van Egmond (45.+1 Minute) Australien zunächst in Führung gebracht, doch Uchenna Kanu (45.+6) glich noch vor dem Pausenpfiff aus. In einer mit viel Leidenschaft geführten Partie erzielten Osinachi Ohale (65.) und die für den FC Barcelona stürmende Asisat Oshoala (72.) vor 49.156 Fans die weiteren Tore für die „Super Eagles“. Alanna Kennedys Kopfballtreffer zum 2:3 (90.+10) kam zu spät. Die „Matildas“ hatten erneut auf ihren Star Sam Kerr wegen einer Wadenverletzung verzichten müssen.