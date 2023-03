Norwegische Langläufer dominieren - Moch wird WM-Achter

Simen Hegstad Krüger siegte bei der Weltmeisterschaft in Planica über 15 Kilometer in der freien Technik vor seinen Teamkollegen Harald Oestberg Amundsen, Hans Christer Holund und Johannes Hoesflot Klaebo. Für Krüger war es der zweite WM-Titel in Slowenien. Der 29-Jährige hatte bereits im Skiathlon triumphiert.