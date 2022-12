Nübel für Neuer? „Macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme“

„Wir prüfen verschiedene Szenarien. Aber natürlich wäre Alexander Nübel eine naheliegende Lösung. Am Ende hat die AS Monaco das letzte Wort“, hatte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt der „Sport Bild“ gesagt. Die Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil beginnt beim FC Bayern am 3. Januar.