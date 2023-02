Nürnberg stellt Weinzierl frei - Hecking übernimmt

„Wenn er diesen Schritt tut, geht er in gewisser Weise natürlich all in. Er muss nicht seinen Job retten, aber stellt seinen Job auch zur Disposition. Das muss man offen sagen“, räumte der Nürnberger Aufsichtsratschef Thomas Grethlein am Montag bei der Pressekonferenz ein, auf der sich Hecking selber als Hoffnungsträger präsentierte.