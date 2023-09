Olympiasieger besorgt: Kritik an Finanzkürzungen hält an

Generell müsse man sich überlegen, „und da nehme ich die Bundesregierung auch in die Pflicht: Wo soll es mit dem Sport hingehen in Deutschland? Welchen Stellenwert soll der Sport in Deutschland einnehmen?“, sagte Rauhe. Im Bundeshaushalt von Finanzminister Christian Lindner (FDP) sind für das kommende Jahr für den Spitzensport Streichungen um zehn Prozent von rund 303 auf etwa 276 Millionen Euro vorgesehen.