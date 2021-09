Olympiasieger Zverev deklassiert Ramos-Vinolas bei US Open

Alexander Zverev setzte sich souverän durch. Foto: Elise Amendola/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Elise Amendola/AP/dpa)

New York - Mit einer Machtdemonstration hat Olympiasieger Alexander Zverev die dritte Runde der US Open erreicht. Der beste deutsche Tennisspieler fertigte den Spanier Albert Ramos-Vinolas mit 6:1, 6:0, 6:3 ab.

Am Samstag spielt der Weltranglisten-Vierte damit gegen Jack Sock aus den USA oder Alexander Bublik aus Kasachstan um den Einzug ins Achtelfinale. Der Hamburger gilt insbesondere nach seinem Olympiasieg in Tokio als ein Favorit auf den Titel des letzten Grand-Slam-Turniers der Tennis-Saison. Am Mittwoch hatte bereits der Münchner Peter Gojowczyk den Drittrunden-Einzug geschafft.

