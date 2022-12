Nach WM-Desaster: Flick will Fokus wieder auf den Fußball

Flick: Erstmal hoffe ich, dass alle Spieler, alle Trainer und der gesamte Betreuerstab gesund bleiben. Dass sie Weihnachten genießen, dass sie mal durchatmen. Auch, um zu reflektieren und sich zu fragen, was man in Zukunft erreichen will und was man dafür investieren muss. Persönlich freue ich mich sehr auf die Zeit mit der Familie.