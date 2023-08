Paralluelo und James: Topstürmerinnen im Finale im Fokus

Sydney (dpa) - . Fußball-Star Salma Paralluelo hätte dieser Tage wohl auch bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest am Start stehen können, aber die junge Spanierin hat am Sonntag etwas Besseres vor. Beim WM-Finale in Sydney (12.00 Uhr MESZ/ZDF) trägt die 19 Jahre alte Außenstürmerin viele Hoffnungen der Furia Roja gegen England.