Parasport: Teilerfolg für Russland und Belarus

Man respektiere die Entscheidung, sei mit dieser aber „nicht einverstanden“, sagte IPC-Präsident Andrew Parsons in einer Mitteilung. Man werde die Anweisungen des Berufungsgerichtes befolgen und die zusätzlichen Beweise bei der nächsten Generalversammlung vom 27. bis 29. September in Bahrains Hauptstadt Manama vorlegen. Dort wird entschieden, wie es mit den beiden Verbänden weitergeht und ob sie von den Paralympics 2024 in Paris ausgeschlossen werden.