Pauli erobert Tabellenspitze - Hannover siegt weiter

Düsseldorf (dpa) - . Der FC St. Pauli hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Die Hanseaten setzten sich am Samstagabend bei Erstliga-Absteiger Hertha BSC mit 2:1 (1:0) durch und kletterten dank des dritten Sieges in Serie auf Platz eins.