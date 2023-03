Pavard trifft bei Frankreich-Sieg - Nächster Rangnick-Erfolg

Auch die Österreicher haben dank der Tore von zwei Bundesliga-Profis den zweiten Erfolg in der Qualifikation für das Turnier 2024 in Deutschland eingefahren. Florian Kainz (68.) vom 1. FC Köln und der Freiburger Michael Gregoritsch (88.) sorgten in Linz für den 2:1 (0:1)-Sieg gegen Estland. Rauno Sappinen (25.) hatte die Gäste in Führung gebracht.