Pech für Flick: Bayern-Star Musiala muss verletzt abreisen

Im Aufgebot für die ersten Testländerspiele nach dem WM-Debakel stehen gegen Peru am Freitag in Mainz und drei Tage später in Köln gegen Belgien sechs Neulinge in Flicks Kader. Mergim Berisha, Kevin Schade, Marius Wolf, Josha Vagnoman und Felix Nmecha gehören erstmals zum A-Aufgebot wie auch der von der U21 nach oben geholte Malick Thiaw. „Wir sind neugierig auf das, was wir sehen werden“, sagte Flick.