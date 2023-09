Peters kritisiert in Nachwuchs-Reformdebatte Eltern-Ehrgeiz

Berlin (dpa) - . Nachwuchsfußball-Experte Bernhard Peters hat in der Diskussion um die Reform im deutschen Kinder- und Jugendfußball auch auf die Bedeutung der Eltern hingewiesen. „Es sind nämlich die Eltern, die oft sehr engagiert, aber meist total auf ihre eigenen Kinder bezogen sind oder den nicht gestillten Ehrgeiz ihrer eigenen Jugend ausleben“, sagte der 63-Jährige in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Samstag): „Zumal sie bei etlichen Clubs gleichzeitig die Trainerrolle übernehmen müssen. Viele projizieren aber ihren Tabellenehrgeiz von den Erwachsenen in das Training der Kinder.“