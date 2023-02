Pisten-Rowdy: Skirennfahrer Ferstl sucht den WM-Mix

In diesem Winter sucht Ferstl noch nach seiner Form. Mit nur einer Fahrt unter die Top Ten startet der Deutsche in die Titelwettkämpfe im französischen Hochgebirge. Diesen oft zitierten Killer-Instinkt spürt er trotzdem. „Bei mir ist der zu 100 Prozent immer da. Ich will da runter, ich nehme Risiko auf mich“, sagte Ferstl.