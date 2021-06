Platini vor Rückkehr in den organisierten Fußball

Vor der Rückkehr in den organisierten Fußball: Michel Platini. Foto: Federico Gambarini/dpa (Bild: dpa) (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Paris - Der frühere UEFA-Präsident Michel Platini steht vor einer Rückkehr in den organisierten Fußball. Der 65-Jährige soll in den Vorstand der internationalen Spielergewerkschaft Fifpro rücken, in dem er den bisherigen französischen Vertreter Philippe Piat (78) ersetzen will.

Platinis Medienberater bestätigte entsprechende Medienberichte. Die Fifpro verwies darauf, dass neue Vorstandsmitglieder von der Generalversammlung im November bestätigt werden müssen.

«Ich freue mich sehr über diese Perspektive», sagte der frühere Weltklasse-Spieler der französischen Nationalmannschaft. «Ich habe immer gesagt, dass ich nur zurückkehre, wenn ich meinem Sport helfen kann. Der Fußball gehört den Spielern und Fans, und ich freue mich, unter die meinen, also die Spieler, zurückzukehren.»

Der frühere Europameister war 2015 zusammen mit dem damaligen FIFA-Präsidenten Joseph Blatter von der FIFA-Ethikkommission wegen einer ungeklärten Millionenzahlung des Weltverbandes an Platini suspendiert worden. Die anschließend ausgesprochene Sperre für acht Jahre wurde später im Fall von Platini auf vier Jahre reduziert.

