Platz 4 in Gefahr: Trotzdem Lob von Union-Trainer Fischer

Dass sie auch nach dem 36. Pflichtspiel noch in allen drei Wettbewerben etwas erreichen können, macht sie stolz: In der Liga stehen sie weiter auf einem Champions-League-Platz. Im DFB-Pokal haben sie das Viertelfinale bereits erreicht, im Europacup ist genau diese Runde das nächste Ziel. Nach einem 3:3 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Union Saint-Gilloise versucht man, es schon am nächsten Donnerstagabend in Belgien zu erreichen.