Pole Position für Max Verstappen in den USA

Austin - WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat sich die Pole Position für den Grand Prix in Austin gesichert und Lewis Hamilton überraschend deutlich geschlagen.

Der Red-Bull-Pilot war am Samstag auf dem Circuit of the Americas 0,209 Sekunden schneller als der Rekordweltmeister im Mercedes. Rang drei ging an Verstappens Teamkollegen Sergio Perez aus Mexiko. Der Finne Valtteri Bottas fuhr die viertbeste Zeit, muss wegen einer Strafe für einen Motorentausch in seinem Mercedes aber fünf Plätze zurück in der Startaufstellung.

Sebastian Vettel kam auf Rang zwölf in der Qualifikation, muss wegen einer Strafe mit seinem Aston Martin aber vom Ende des Feldes starten. Hinter ihm stehen nur noch die ebenfalls bestraften Fernando Alonso im Alpine und George Russell im Williams. Mick Schumacher im Haas geht trotz Platz 19 in der Qualifikation deswegen von Rang 16 ins Rennen.

