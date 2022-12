Portugal stürmt ins Viertelfinale - Schweizer enttäuschend

Die Portugiesen gewannen im Lusail Stadion nach einer überzeugenden Leistung mit 6:1 (2:0) gegen die enttäuschende Schweiz. Der für Ronaldo in die Startelf gerückte Ramos mit einem Dreierpack (17./51./67. Minute), Ersatzkapitän Pepe (33.), BVB-Profi Raphael Guerreiro (55.) und Rafael Leão (90.+2) erzielten die Tore für den Europameister von 2016. Ronaldo kam erst in der 73. Minute in die Partie. „Wir waren gut eingestellt, haben sehr gut gespielt. Es war ein großes Spiel“, sagte Trainer Fernando Santos. Portugal trifft nun am Samstag (16.00 Uhr) im Viertelfinale auf Marokko, das Spanien überraschend im Elfmeterschießen besiegt hatte.