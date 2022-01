Quarterback-Legende Tom Brady beendet seine Karriere

NFL-Superstart Tom Brady beendet seine außergewöhnliche NFL-Karriere. (Foto: dpa/AP/Mark Lomoglio)

TAMPA - Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte, ist nun nach Berichten unter anderem von ESPN-Reporter und NFL-Insider Adam Schefter offiziell: Tom Brady hat sein Karriereende verkündet. Mit 44 Jahren war er zuletzt der älteste aktive Spieler der Liga - und zählte dennoch weiterhin zu den Besten seiner Zunft. In 22 Jahren NFL erreichte er neun Mal den Superbowl und gewann dabei sieben Mal den Titel im größten Sportevent der Welt. Häufiger als irgendjemand vor ihm. Drei Mal wurde er zum wertvollsten Spieler der Liga gekürt, ein viertes Mal könnte für die abgelaufene reguläre NFL-Saison noch folgen.

Schon in den vergangenen Jahren war immer wieder über ein Karriereende Bradys spekuliert worden. Doch statt die Schuhe an den Haken zu hängen, bewies der Quarterback Jahr für Jahr aufs Neue seine Ausnahmequalitäten auf der wichtigsten Position im American Football. Nach vielen erfolgreichen Jahren bei den New England Patriots (sechs Titel) gewann er im vergangenen Jahr mit den Tampa Bay Buccaneers zum siebten (und letzten) Mal den Superbowl. Auch in diesem Jahr hatte er die "Bucs" wieder in die Playoffs geführt - das Team scheiterte aber in der Divisional Round knapp an den Los Angeles Rams.

In einem Interview hatte er zuletzt deutlich anklingen lassen, mehr Zeit für Ehefrau Gisele Bündchen und seine Kinder haben zu wollen und damit Gerüchte über ein bevorstehendes Karriereende genährt. Nun ist es soweit. Der erfolgreichste Spieler der bisherigen NFL-Geschichte beendet seine Karriere. Im Rampenlicht wird er nun seltener stehen. Zumindest aber nochmal bei seiner Aufnahme in die "Hall of Fame" der NFL. Denn die ist nur eine Frage der Zeit.