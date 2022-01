Quarterback-Legende Tom Brady hört auf - oder doch nicht?

NFL-Superstart Tom Brady beendet seine außergewöhnliche NFL-Karriere. Zumindest irgendwann. (Foto: dpa/AP/Mark Lomoglio)

TAMPA - Hat Quarterback Tom Brady nach 22 Jahren in der US-amerikanischen Football-Liga NFL seine Karriere nun beendet, oder nicht? Klar war am späten Samstagabend vor allem, dass nichts klar ist.

Der Reihe nach: Bereits in den vergangenen Tagen hatte Superstar Tom Brady Gerüchte genährt, dass er mit nunmehr 44 Jahren seinen Fokus auf andere Dinge legen möchte. In einem Interview sprach er davon, mehr Zeit mit seine Ehefrau Gisele Bündchen und seinen Kindern verbringen zu wollen. Am Samstagabend verkündete dann unter anderem der ESPN-Reporter und renommierte NFL-Insider Adam Schefter auf Twitter, dass Brady sein Karriereende erklärt habe. Binnen weniger Minuten ging diese Meldung um die Welt. Schließlich ist Brady nicht irgendwer, sondern mit sieben Superbowl-Titeln der mit weitem Abstand erfolgreichste Spieler der bisherigen NFL-Geschichte.

Doch dann folgte die Kehrtwende: Tom Bradys Vater dementierte den Rücktritt. Ein auf dem Account von Bradys Fitness-Unternehmen veröffentlichter mutmaßlicher Abschiedstweet, in dem seine Titel und Auszeichnungen aufgelistet wurden, verschwand wieder. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP teilte der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers dem General Manager des Teams, Jason Licht, in einem Telefonat mit zudem mit, dass er noch keine Entscheidung getroffen habe. Auch Bradys Agent Don Yee wollte in einer Mitteilung das Karriereende nicht bestätigen. Und nun rätselt die Sportwelt. Vieles spricht zwar dafür, dass Tom Brady tatsächlich seinen Rücktritt plante, diese Entscheidung aber selbst oder zumindest anders publik machen wollte.

Schon in den vergangenen Jahren war immer wieder über ein Karriereende Bradys spekuliert worden. Doch statt die Schuhe an den Haken zu hängen, bewies der Quarterback Jahr für Jahr aufs Neue seine Ausnahmequalitäten auf der wichtigsten Position im American Football. Nach vielen erfolgreichen Jahren bei den New England Patriots (sechs Titel) gewann er im vergangenen Jahr mit den Tampa Bay Buccaneers zum siebten Mal den Superbowl. Auch in diesem Jahr hatte er die "Bucs" wieder mit herausragenden Leistungen in die Playoffs geführt - das Team scheiterte aber in der Divisional Round knapp an den Los Angeles Rams.

Ob Tom Brady nun doch noch einen weiteren Anlauf auf seinen achten Superbowl-Ring nimmt, erscheint zwar unwahrscheinlich, nach einem verrückten Samstagabend aber plötzlich nicht mehr unmöglich.