Ratlose Unioner wie Gewinner gefeiert: „Wurm ist drin“

„Es ist der Wurm drin. Es will einfach nicht sein“, sagte Mittelfeldspieler Janik Haberer, als er in Badeschlappen durch die Interviewzone schlurfte. Eine wirkliche Erklärung für die sechste Pflichtspiel-Niederlage nacheinander hatte der 29-Jährige nicht. „Klar, die Chancenverwertung ist irgendwie ein Thema“, sagte Haberer zögernd mit Blick auf zahlreiche Tormöglichkeiten in der Schlussphase. Selbst nach der 2:0-Führung hätten die Köpenicker noch nachlegen können. Stattdessen mussten sie den Ausgleich und später die Niederlage hinnehmen. „Aus jedem Schuss aufs Tor kriegen wir derzeit Gegentore. Es nagt an einem“, gestand der Mittelfeldspieler.