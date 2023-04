RB Leipzig kriselt: Dortmund im Pokal als Aufbaugegner

In der Offensive fehlte Zauberfuß Christopher Nkunku an allen Ecken und Enden. André Silva ist seit seinen beiden Treffern Ende Januar beim FC Schalke 04 torlos - mittlerweile seit zwölf Partien. Auch Werner, der gegen Mainz in bisher neun Spielen 13 Mal traf, erzielte zuletzt wettbewerbsübergreifend nur drei Treffer in zwölf Begegnungen seit dem Schalke-Spiel. „Wir haben sonst immer viele Tore gemacht. Aber manchmal hast du solche Perioden, es geht um Leidenschaft, Mentalität, Einstellung, dass wir das Level hochhalten, uns gegenseitig pushen“, sagte Emil Forsberg: „Wir hatten keine Dynamik, keine Lösungen, keine Kreativität, alles das hat gefehlt.“