RB Leipzig monatelang ohne Kapitän Orban

Damit ist Orban bereits der zweite Schlüsselspieler, der verletzt aus der Länderspielpause zurückkehrt. In der vergangenen Woche hatte sich Spielmacher Dani Olmo bei einem Pressschlag ebenfalls am Knie verletzt. Leipzig teilte mit, dass der spanische Nationalspieler mindestens in der laufenden Woche mit dem Training aussetzen müsse und „in der Folge einige Spiele fehlen“ werde.