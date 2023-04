Real auf Halbfinal-Kurs - auch Milan legt vor

Real war aber insgesamt das bessere, das gefährlichere Team. Immer wieder schafften es die Königlichen, ihre technisch starken Spitzen einzusetzen. Und als Chilwell vom Platz musste, weil er als letzter Verteidiger den davoneilenden Rodrygo am Trikot gezogen hatte, sprach kaum noch etwas für die Blues. Nach einer kurz ausgeführten Ecke spielten Kroos und Vinicius Junior den an der Strafraumgrenze lauernden Asensio frei, der flach zum 2:0 vollendete. Ein Ergebnis, das Rüdiger rettete, als er sich in der Nachspielzeit in einen Schuss warf. Das Rückspiel findet nächsten Dienstag an der Stamford Bridge in London statt.