Rees Vierter bei nächster Bö-Show in Antholz

Bö deklassierte bei seinem insgesamt zehnten Saisonsieg und dem fünften in Serie mal wieder die Konkurrenz, die zunehmend genervt ist. Laut David Zobel habe die Disziplin derzeit sogar an Attraktivität eingebüßt. „Es ist natürlich für unseren Sport nicht optimal“, sagte Zobel. Roman Rees ist derweil ein kleiner Bö-Fan: „Klar ist es langweilig, weil er immer wieder gewinnt. Aber was Schwieriges einfach aussehen zu lassen, macht die Stars am Ende ja aus.“