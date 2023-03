Regenbogenfarbe im Herzen und am Arm, aber nicht bei WM

Bei der Weltmeisterschaft im Sommer in Neuseeland und Australien werden sich die DFB-Frauen aber an die FIFA-Vorgaben halten - von denen der Weltverband noch nichts wissen will. Beim Deutschen Fußball-Bund zieht man jedenfalls die Konsequenzen aus dem Wirbel um die One-Love-Binde bei der Männer-WM 2022 in Katar. „Wir tragen den Regenbogen sowieso immer im Herzen und mit uns“, betonte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.