Reitsport weiter ohne Russen und Belarussen

Die am 2. März 2022 nach der umfassenden Militärinvasion in der Ukraine eingeführten Schutzmaßnahmen, die Athleten, Pferden und Offiziellen die Teilnahme an FEI-Veranstaltungen verbieten, bleiben bis auf Weiteres in Kraft, teilte der Verband mit. Dies sei das Ergebnis einer außerordentlichen Telefonkonferenz der Verbandsführung.