Rekordtransfer von Rice zum FC Arsenal perfekt

Die Hammers hatten bereits am Morgen den Abgang ihres Leistungsträgers „für eine britische Rekordablösesumme“ verkündet. Den FC Arsenal als aufnehmenden Club nannte West Ham in seiner Mitteilung jedoch nicht. Auch in dem auf der Hammers-Internetseite veröffentlichten offenen Brief des Spielers blieb Arsenal als neuer Club unerwähnt. Einem Sky-Bericht von Freitag zufolge hatten die Anwälte des FC Arsenal den Wechsel verzögert und damit für Frust bei West Ham gesorgt.