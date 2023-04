„Richtiger Schlag in die Fresse“: Hertha am Boden

Gelsenkirchen (dpa) - . Die Schalker Spieler fielen sich in die Arme und feierten den enorm wichtigen Sieg im Abstiegskracher gegen Hertha BSC. Berlins schwer geschlagene Fußballer trotteten mit hängenden Köpfen vor den Gästeblock, der sich bereits weit vor Abpfiff größtenteils geleert hatte. „War ein richtiger Schlag in die Fresse heute“, sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber nach dem desaströsen 2:5 (1:2) in Gelsenkirchen bei DAZN.